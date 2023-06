Sven Mikser kaalub poliitikast lahkumist

Mikser leiab, et romaanivõistlus sobib just esimeste katsetuste jaoks ülihästi ja avaldab lootust, et saavutatud tunnustus aitab teose ka kiiresti avaldada.

„Ma ei taha ise end ühegi teise eesti kirjaniku või tema stiiliga võrrelda. Ma usun, et kui ta lõpuks trükist tuleb, siis küllap leitakse teatud sarnasusi või paralleele. Eks ta ühele meeldib ja teisele mitte. Õnneks on ka kirjastustel endil huvi, ma ei pea seda tegema oma kulu ja kirjadega ja käima ustele koputamas. Loodan, et jõuluks on mu romaan poelettidel. Nagu vanasõna ütleb – rauda tuleb taguda seni, kuni ta on kuum!“