Hiigelsuur voodi ja hiigelpikk reis, need on 200 ja 2000 kilomeetri kauguselt tantsupeole tulijate muljed

Veel kuulutas tantsujuht, et „me pererühma vanim liige, vanaisa Kalle ütles, et pole kunagi nii hästi maganud kui siin Tallinna koolimajas.“

„Ja siis me pisikesed lapsed muudkui tulid mu juurde voodisse rääkima, mis kaisuloomad neid kodus ootavad ja mis Tallinna muljed neil on ja nii me muudkui sosistasime vaikselt öörahu ajast,“ rääkis Leili Väisa.

Mitu päeva Brüsselist Tallinna

Angelika tutvustab: „Meid on kokku 25 liiget, suured ja väikesed. Esimene pidu Brüsseli Euroviisude lastele. Oleme väga uhked oma laste üle, et nad suutsid ennast tantsupeole tantsida vaatamata vähestele proovidele. Koolivaheajad on erinevatel aegadel, trenn meil aga laupäeva hommikuti. Kõiki kokku saada on korralik ülesanne.“