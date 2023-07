PÕLETAV KÜSIMUS | Kas põllumeeste olukord viib ka toidu hinnad lakke?

„Tooraine hinnad ei lähe Eestis kindlasti sellele tasemele, kus need olid eelmisel aastal. Kuna ka elektri, kütuse ja gaasi hind on praegu mõistlikes piirides, siis jõulist toidu hindade tõusu olla ei saa, juhul kui kaubanduses, energia hindades vms jälle midagi kardinaalselt ei muutu,“ arvab ta.

Kalle Hamburg pakub, et kuna marjad ja köögiviljad said mitmel pool öökülmaga kahjustusi, on saaki vähem ja hind seepärast kõrgem. Liha puhul võib loomasööda nappus viia kariloomade arvu vähendamiseni ning mõjuda lõpuks ka hindadele.