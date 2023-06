Rahvariiete kiirabi tantsupeol - et riided seljast ei kukuks ja ikka head välja näeksid

Kui tantsupeo proovid on jõudnud nii kaugele, et esinejatel on seljas rahvariided, tekib tantsuväljakul uusi probleeme - kelle riidel on mõni õmblus rebenenud, kellel on nööp eest tulnud. Õnneks on tantsuväljakul olemas telk, kus abilised koos varustusega on valmis just sellistele muredele kiired ja korralikud lahendused leidma – kohal on Rahvariiete kiirabi.