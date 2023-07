SELGUS MAJJA! | Graanulitootja nõuab energiapuidu säästlikkuse andmete avalikustamist

Sel nädalal kehtima hakanud määrus kohustab energiapuidu varujaid tõestama selle säästlikkust. Mõni ettevõtja on valmis kohe oma digitaalsed andme avalikustama, teised on alles paberiajastus.

Määrusest on mõjutatud kõik toasooja- ja elektritarbijad, sest see puudutab üle 20 MW võimsusega energeetika- ja soojusvaldkonna ettevõtted. Neid on keskkonnaministeeriumi hinnangul umbes 26, nagu suuremaid asulaid soojusega varustavad ettevõtted Utilitas, Eesti Energia, Põlva Soojus, Kuresaare Soojus jt.