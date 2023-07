VAPUSTAV NOORTE TANTSUPIDU: Ukraina ema ja tütar ei saanud sõna suust ega pisaravoolu silmist

Rohkest rõõmust ja nooruse hullusest pakatanud noorte tantspeo finaali järel oli Maalehel kokku lepitud kohtumine ühega vähestest Ukraina noortest, kes peol osales. Nimelt Pärnu tantsuansamblis Kajakas tantsiva Liizaga, kes lõpetas Eestis 6. klassi, aga on interneti vahendusel Ukrainas õppides on samaaegselt 8 klassi jõudnud.

Aga nüüd, eesti rahvariided üll, Liiza nutab ja nutab ja nutab ja kallistab kontserti vaadanud ja vapustatud ema ja nutab edasi. Sest kõik on nii ilus ja kõik on nii valus ...

Sest kõik on nii ilus ja kõik on nii valus ...

Liiza ema Svitlana räägib, et pole oma elu jooksul millegi nii emotsionaalsega kui see, just lõppenud noorte tantsupidu, kokku puutunud. Ja tunded ei löö ta pea kohal kokku üksnes selle pärast, et ta tütar seal tantsis ja eriti meeldis tütrele tants Süda tuksub.