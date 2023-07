Avatud talude päev 2023: Tohisoo mõisas saab oma silmaga näha, kuidas valmib džinn

„Huvilisi on palju, inimesed tahavad ju ikka teada, kuidas miski salapärane tegelikult valmib. Oleme teinud nii, et avatud talude raames saab tuuri džinnivabrikus oluliselt odavamalt kui tavapäraselt. Saab juua kokteili ja meil on ka toitlustajad on olemas. Tutvustame maja, päeva jooksul teeme viis või kuus tuuri, kõva lobisemine käib. Ma pole küll üle lugenud, aga arvatavasti külastas meid eelmisel aastal 500 inimest“ rääkis Palk Maalehele.