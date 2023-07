Mänguala ehitades on tähtsaim turvalisus

Turvalisus on oluline nii ehitamise kui materjalide valiku seisukohast. Kui tegu on lapsest suurema ehitisega, oleks abiks kas mõni praktikas ära proovitud joonis või vähemalt põhiteadmised füüsikast, et ehitis ei saaks mänguhoos lastele peale kukkuda või neid muul moel vigastada.



Laste õueehitisteks on hea kasutada naturaalset puitu, aga see peab olema ilmastikukindlaks töödeldud. Mõnikord mõeldakse, et lapsed on väikesed lühikest aega ja materjali vastupidavus pole prioriteet, aga see ei ole õige lähenemine. Lapsed võivad olla mängudes üsna aktiivsed ja kui pisut pehkima läinud mängumaja põrand hüppamise raskuse all läbi vajub, on hilja kahetseda.