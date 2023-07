Palk 5 eurot tunnis | Ukrainlane rügab, eestlane venib. Maasikakasvataja: korjajaid ei tuleks ka suurema palga eest!

„Minge p***e, ma enam ei jaksa!“ hüüab üks eestlannadest. On päeva teine pool, kes enam teab, mitmes töötund jookseb – alustati kella 7–8 ajal. Traktor müriseb, vihma sajab, maasikapõõsastest pritsib veepiisku näkku. Laval on katus peal, kuid jalad-käed on ikka niisked. Korjajaid on koos minuga seitse eestlast ja kolm ukrainlannat.