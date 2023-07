Ka tehnikamüüjate kasumid kukuvad: kui farmerid ei tule toime, siis masinatesse enam ei investeerita

Viimased päevad on olnud küll vihmased, kuid praegu pole veel sugugi kindel, et teise niitega läheb paremini. Kujuneda võib aga hoopis nii, et kogu lootus jääb kolmanda ja neljanda niite peale. See kõik aga selgub alles septembrikuu teises pooles. Varem ei selgu ka viljakasvatuse saatus, sest pikk põud võib sellele juba hoobi andnud olla.