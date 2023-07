Avatud talude päev 2023: Kruusa talus saab paitada 57 erinevat päästetud looma ja lindu

Kruusa talus elavad erinevad loomad ja linnud koos vabalt ja õnnelikult. Loomad ei ole puuris, neid saab toita ja paitada, nad on sotsialiseeritud ja kasvatatud inimestega sõbralikeks, neid ei sööda, ei saadeta söömiseks ega paljundata müümise eesmärgil.

Avatud talude päeval osaleb Kruusa talu teist aastat järjest. „Umbes 800 inimest käis eelmisel aastal laupäeval, teisel päeval umbes 350. Täpset arvu me ei tea, aga igal külastajal oli võimalik panna spetsiaalsesse kasti sooviuba. Neid kokku lugedes jõudsin selliste ligikaudsete arvudeni,“ arutles Tiiu.

Hiljuti on loomaparki lisandunud lehm Mia ja kits Tillu. Need loomad päästeti tapamajja minekust, kuna nende omanik haigestus raskelt ja pidi loomapidamisest loobuma. Kuna neile nädala jooksul uut kodu ei leitud, helistas viimasel hetkel keegi hea inimene Kruusa tallu. Nüüd on Tillu ja Mia juba uue elukorraldusega harjunud ja kepsutavad rõõmsalt ringi.