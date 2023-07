Piiskop Luhamets homosuhetest: jumalakiusajaid, kes tahavad paari minna, on vähe

EELK piiskop Joel Luhamets kardab, et järgmisest aastast, kui abielluda saavad ka samasoolised, võivad kirikut ees oodata rünnakud, kohtuasjad ja provokatsioonid. „Alati on ju neid, kes tahavad naljaviluks keerata tagurlikule papile!“ nendib piiskop, et ehkki kirik ei pea samasoolisi laulatama, võib surve selleks tekkida.