Arvustus | Veneetsia haarab esimesena hingest

Veneetsia, itaaliapäraselt Venezia, on paik, mille kohta oskavad üht-teist öelda kõik, kes vähegi kooliharidust saanud või maailmas ringi vaadanud. Teisalt on see pika ajalooga linn, aga ka sajandeid kestnud vabariik kaetud saladuste looriga. Kolmandaks tundub saladuste loor nii varjav ehk seetõttu, et me lihtsalt ei ole selle paiga kohta piisavalt lugenud, uurinud, oma silmaga vaatamas käinud.