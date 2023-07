Avatud talude päev 2023: Epi talu moodsad moosid võidavad üha uusi südameid!

Inge Uulitsa sõnul on müügitöö kõige keerulisem kogu asja juures. Palju abi on erinevatest müügiplatvormidest nagu Talutoit või Saarte sahver. Varasemalt käis müük peamiselt laatadel ja erinevatel üritustel, kuid ka mitmete suurte kauplustega on kujunenud aastatepikkune hea koostöö. Samas tunnistab Ingrid, et hetkel on küll 14 tegevusaasta kõige karmimad ajad, sest müük ei taha kuidagi edeneda. „Küllap on see majanduslik kitsikus jõudnud sinnamaani, et loobutakse ostudest, mis pole hädavajalikud. Samas tuleb kitsad ajad kuidagimoodi üle elada ja lootma paremate tulekut. Hoidiste tegemine on minu jaoks elustiil, ma muud õieti ei oskagi. Seega esialgu veel lõpetada ei kavatse,“ kinnitab Inge.