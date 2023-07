Hindrek Riikoja: piiluge turul aia taha, seal on sama kauba hind kuni kaks korda odavam!

Kolme kümnendi eest oli turg konkurentsitult odavaim ostukoht. Kehva mainega küll, aga odav. Kes sinna minna julges, sai teada, et kvaliteedilt vahel kahtlane, aga vahel täitsa normaalne. Praegu räägitakse turust kui kallist ostukohast, kuid see on poolik tõde.