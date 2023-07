Avatud talude päev 2023: Väljaotsa talus saab suitsuvutti ja suitsutatud vutimune, kontserte ja teatrit

Andersoni käest saab järgmisel nädalavahetusel kuulda, mismoodi vutimuna keeta, et seda oleks kerge koorida – see protsess võtab muide aega tunni – ning mis imeasi on suitsumuna. Ühtlasi lubab ta enne üritust värsket mett vurritada. Lapsi rõõmustavad veel sõbralikud kitsed ja kass, lisaks batuut, kiiged, liivakast, slackline, parvesõit, soojad vahvlid (vutimunadest!) ja jäätis.

„Ja miks me üldse avatud talude päeval osaleme – üks asi on väike reklaam ettevõttele, aga põhiline on see, et me ise tunneks end hästi ja see oleks meie enda pidu ka. Sellest on saanud meie sõprade ja sugulaste kokkutulek,“ räägib ta. Kui külalised laupäeva õhtul ära saadetud ja ettevalmistused pühapäevaks tehtud, saavad abilised ehk ka tünnisauna nautida.