Must leeder on paljudes maades laialt levinud ja tal on auväärne koht taluaias. Kusjuures leeder on üpris isepäine – ta leiab endale ise koha, kus tahab olla ja kasvada. Nii on minu aias juba kolm puud endale ise kohad valinud. Ja see on tore, sest leedripuud peetakse ka kodu kaitsjaks, mis hoiab välgu ja tule eest.