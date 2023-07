Sel aastal valitakse parim taimekasvataja taas aiandustootjate seast, neid tõstetakse esile juba kolmandat korda

Aiandus on hea võimalus tegelda põllumajandusega väiksemal põllul, piisab alla 5 hektari kasutamisest. Aga et selline ettevõtlus endale ja perele sissetuleku tagaks, on vaja väga häid teadmisi ja praktilist kogemust.

„Aiandus ettevõtlusena on hea võimalus tegelda põllumajandusega väiksemal põllul, piisab alla 5 hektari kasutamisest. Aga et selline ettevõtlus endale ja perele sissetuleku tagaks, on vaja väga häid teadmisi ja praktilist kogemust. Loodan, et nii saame sektorisse uusi tootjaid ja suurendada Eesti riigi aiandussaadustega isevarustatuse taset, mis täna on madal,“ lisab Annus juurde.