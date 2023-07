Tambekite perekond on oma Kuressaares asuvat kodu välja üürinud viimased kolm suve. Kõik üürilised on pereema Mari sõnul olnud väga toredad. Ainult diivani pidi välja vahetama, sest see hüpati puruks. Nüüd on üleval hüppamist keelavad sildid.

FOTO: Erakogu