Avatud talude päev 2023: Muhus on võimalik külastada ainulaadset lambafestivali

Eesmärgiks hea liha

Saarte lamba- ja veiseliha on eksklusiivne. Kui varasemalt olid restoranide kokad ettevaatlikud eestimaise lambaliha suhtes, sest pelgasid selle ebaühtlast kvaliteeti, siis viimastel aastatel on asjad muutunud. „Koostöö restoranidega on muutunud järjest tihedamaks. Restoranid teevad oma menüüd pikakas ajaks ette, tavaliselt 4 kuud ja nad tellivad selleks perioodiks liha. Kui see periood ära lõpeb, siis tuleb hakata uuesti läbirääkimisi pidama. Aga meil on tekkinud koostöö ka kokkadega, kes on veendunud meie tooraine kvaliteedis ja võtavad meiega ühendust ja me broneerime neile tükid, mida nad soovivad. Koos peakokkadega oleme liha kvaliteedi osas teinud suuri pingutusi ja õppinud väga palju. Meil on kvaliteedi tagamise kava ja see algab juba looma kasvatamisest, korralikust söödast, kuivast ja puhtast eluruumist ja sellest, et loomad liiguvad saarte puhastel rannakarjamaadel,“ selgitab Annely.