Avatud talude päev 2023 | Esmakordne osaleja Taluõu ratastel: mäsuks vist valmis ei ole!

Nimi „Taluõu ratastel“ tuleb sellest, et soovi korral saab loomad kutsuda ka endale külla, seni on käidud näiteks lasteaias ja noortekeskuses. Või siis miks mitte kutsuda sõbralikud taluloomad enda sünnipäevale?

„Siin on minu [lammas] Dolly, sest tal on hästi karvane pea ja põsed. [Lambad] Dina ja Matilda ei ole õed ega midagi, aga on üksteisest nii sõltuvuses. Eriti kui üks ära kaob, siis teine karjub täiega. Aga see on [lammas] Muri, sest ta näeb koera moodi välja. [Kits] Missy oli väga sõbralik inimeste tervitaja, aga nüüd on natuke oma kohustused unarusse jätnud,“ jutustab Esta küll ühele, küll teisele loomale viibates.

Kõigil loomadel on nimed, kuigi Esta sõnul nad ise sellest suurt ei hooli. Sel aastal sündinud lamba- ja kitselapsed said näiteks nime selle järgi, kuidas kellegi ema nimi algab. Kui vahel nimi ununebki, siis vaatad, kelle juures talleke püsib ning tuleb ka nimi meelde.

„Inimesed ikka küsivad, kuidas ma lammastel vahet teen – ikka näo järgi! Mõnel ka täiesti hääle järgi, mtte kõigi hääl pole äratuntav, aga mõni ikka heidab kogu aeg määgides midagi ette,“ lisab ta.

Lambaid-kitsi on talus umbes viiskümmend ning külaliste suhtes on nad väga uudishimulikud ja sõbralikud – mine tea, äkki saab süüa ja sügamist? Kuna päris mitmed lambad on Esta ise lutipudeli peal üles kasvatanud, on nemad veel ekstrasõbralikud ning inimese lähedusega harjunud. Nii peavadki näiteks Dina ja Matilda Estat oma emmeks ja jooksevad tal aina sabas.

Külalisi on talu seni vastu võtnud pühapäeviti, kuid kui ette helistada ja õnne on, siis saab loomi paitama tulla ka muul ajal. Sissepääs on seni olnud endale meelepärase annetuse eest ning see kehtib ka avatud talude päeval. Lapsi ootab talus mänguala ning loomade kohta saab uurida, neid sügada ja paitada nii palju kui süda lustib.