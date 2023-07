Galicia – imeline nurgake Hispaaniat

Galicia koosneb A Coruña, Lugo, Ourense ja Pontevedra provintsidest ning olulisemad linnad on A Coruña ja Santiago de Compostela. Pea kõikides linnades kõlavad torupill ja keldi folkloorist inspireeritud lood, sest galiitslased peavad end keltide järeltulijateks. Galeegikeelne Fisterra tähendab müütilist paika Galiitsia Costa da Morte rannikul. Nimi pärineb roomlastelt, kes selles väikeses külas arvasid leidnud olevat maailma lõpu. Tänapäeval on see paik palverändurite raja lõpp-punktiks, kus põletatakse rituaalselt riideid teadmises, et Galiitsia camino on toonud neile uuestisünni.

A Coruña linna kutsutakse ka Ciudad de Cristaliks ehk klaasist linnaks. Seistes A Coruña peaväljakul, ühel pool sadam ja teisel päikeses peegelduvad fassaadid, saan aru, miks hooned moodustavad ühtse valge seina ja kõigil on Galiitsiale omased puidust rõdud.