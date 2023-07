Apotheka otsustas eemaldada terviseradadelt Nõmme elanikke häirinud punased reklaamplakatid

Terviserajale astudes püüdis mu pilku kohe üks suur punane lärakas. Lähemalt uurides selgus, et tegu on Apotheka reklaamiga. Olin väga üllatunud, et metsas (või pargis? kuidas võtta...) on reklaam lubatud. Veidi edasi kõndides avastasin, et selliseid reklaamtahvleid on veel ja et need on paigutatud iga mõnekümne meetri tagant.