Avatud talude päev 2023 | Täkumetsa tatravabrik toodab tonnide kaupa tervist

Selgub, et see pruun ja spetsiifilise lõhna ning veidi kirbe-kõrbenud maitsega tatar, mida nõukogude ajast läbi tulnud reporter ja fotograaf päris tatraks peavad, polevat seda teps mitte. Tegu olla hoopis suurtööstuslikult toodetuga, nii et pisikesi pähkleid meenutavaid tatraviljasid kuumutatakse 80–100 kraadi juures, kuni need paisuvad ja kestadest vabanevad. Sellisel kombel sündiv tatar olevat aga „surnud toit“, mille suur kasulikkus kadunud.