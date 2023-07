VAATA JÄRELE | Mooste Elohelü pakkus uhkeid kontserte

Ansambel Eesti Keeled koosseisus Tuule Kann, Ella Maidre, Jaak Sooäär, Ain Agan, Mari Jürjens ja Vaiko Eplik esitavad ansambli asutajaliikmete Jaak Johansoni ja Riho Sibula laule ja lugusid. Küllap need kõlavad tänases koosseisus ja interpretatsioonis veidi omamoodi, jätkub nii põnevust kui äratundmist.

Kes on Eesti parim rahvamuusikatöötleja?

Laupäevasel festivalipäeval lööb Mooste mõis külalistele uksed valla – uudistada saab Villakoda ja Vanaajamaja, Veskiteatrit ja Folgikoda, uksed avab päris uus kontserdisaal Seemnejaamas, päevakontserte annavad 14 koosseisu. Festivali naelaks on võistluskontsert Mooste Folgikojas, kus selgub, kes on parima Eesti rahvamuusikatöötluse autor ilma peal. Uude kuube seatakse uuem rahvalaul „Ma saisi korgõl mäe pääl“. Lisaks tuleb esitada vabalt valitud eesti rahvaviisi töötlus – olgu punk või olgu rokk, kõik nägemused on huviga oodatud. Võistluskontserdil võtavad mõõtu 10 ansamblit, keda hindab žürii koosseisus Taive Särg, Tuule Kann, Olav Ehala, Tauno Aints ja Arno Tamm. Oma auhinna annab festivali patroon Ingrid Rüütel. Valitakse ka publiku lemmik.