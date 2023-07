Üle 12 000 hektari maad, sealhulgas elamumaid, liigub range kaitse alla

Velström märgib, et Keskkonnaamet peaks nii avalikkusega kui maa- ja metsaomanikega need küsimused enne otsuste tegemist läbi arutama. Vastasel juhul võivad inimesed loodushoiu vastu pöörata ning Keskkonnaamet tulistab iseenda jalga. Nii maa- kui metsaomanikud suhtuvad oma varasse heaperemehelikult ning need, kel kodu või mets kuskil piirangute alas, on majandanud seal pikki aastaid ja aastakümneid nii, et elurikkus ja mitmekesine loodus säiliks, kuid üha suurenev bürokraatlik sekkumine ning jõuga üle eraomandi käimine paneb kannatuse proovile ja lõpetab kuskilt maalt soovi koostööd teha.

Keskkonnaamet ei ole seni suutnud elamumaal oleva puittaimestiku raiet takistada (hajaasustuses pole raieks metsateatist ega raieluba vaja), siis nüüd juurutatakse tagaukse kaudu uut lähenemist, et kui elamumaale kasvanud puittaimestikku ei saa otseselt metsamaana käsitleda, tehakse seda metsaelupaiga inventeerimise kaudu ja Keskkonnaameti eesmärk on saavutatud.

MTÜ Lahemaa Maaomanike Liit juhatuse liige Jaan Velström ütleb, et nad tegid ettepaneku õued ja elamumaad Natura 2000 aladelt välja arvata, sest tegemist on pidevalt hooldatavate aladega ja seal ei ole võimalik Natura 2000 väärtusi hoida. Pealegi ei saa koduomanikud oma hoonetega ja hoovidega juba praegu, rääkimata tulevikust, mil metsaelupaik toob tagahoovi sihtkaitsevõõndi ranged piirangud, mitte midagi ilma luba küsimata ette võtta. „Saime vastuseks, et hoonete väljaarvamine Natura 2000 aladelt pole võimalik,“ kommenteerib Velström.

Metsaelupaik elamumaal tähendab sihtkaitsevööndi laienemist ja selle reeglite järgi talitamist, kus maaomanik edaspidi ei tohi midagi teha, teatud ajavahemikul aastast ehk sinna isegi siseneda. Näiteks Lahemaa rahvuspargis on 71 küla ja Lahemaa rahvuspark kuulub tervikuna Natura 2000 võrgustikku. Keskkonnaamet on looduskaitseseaduse järgi kaitseala valitseja, mis annab talle võimaluse otsustada eraomandi üle. Kuid, kas mitte eraomand, olgu selleks mets, koduhoov vms, pole mitte põhiseaduse järgi puutumatu?

Nüüd, mil Euroopa komisjon on algatanud rikkumismenetluse, sest Eesti metsaelupaigad ei olevat piisavalt kaitstud ja trahvi summaks on kuni 17,7 miljonit eurot ühekordse maksena, millele võib lisanduda kuni 6,9 miljonit eurot aastas tagasiulatuvalt 2004. aastast, on Keskkonnaamet üleöö asja tõsiselt käsile võtnud, lausa nii tõsiselt, et Brüsseli ees ollakse kulpilöömisega nii ametis, et plaanimajandust on kavas suisa ületada ning käpp pannakse peale elamumaadele, kuhu metsaelupaiku maha märgitakse. Metsaelupaik elamumaal tähendab, et maa valitsejaks saab Keskkonnaamet, kelle pilli järgi kogu tants edaspidi käima hakkab ning kui möödunud veebruaris vastu võetud otsusega keerati omanike eest lukku nende metsad kuni 28 kuuks, siis mis saab kodudest, kuhu metsaelupaigad maha märgitakse?

Eestis alustati Natura võrgustiku moodustamisega aastal 2000. Kaardile joonistati vajalikud alad ja esitati Euroopa Komisjonile, et liitumise ajaks kõik eeskujulikult valmis oleks. Euroopa Komisjonilt tuli aga hoop selga ning maha kästi märkida veel täiendavaid alasid varinimekirjast ehk nimekirjast, mille olid koostanud valitsusvälised organisatsioonid oma nägemuse järgi aladest, mida tuleks hoolega kaitsta. Ja nii esitati 2010. aasta lõpus võrgustikku juurde uusi maid, kuid sellest hoolimata pole Euroopa Komisjon siiani kinnitanud, kas Natura alasid on nüüd piisavalt või mitte. Jääb paratamatult tunne, et taga on aetud kvantiteeti kvaliteedi asemel, sest tõele au andes, pole pärast Natura 2000 alade loomist sisuliselt lausa paarkümmend aastat kedagi huvitanud, mis nendel maalappide päriselt toimub. Seda ilmestab ka Kotteri vastus, et andmed elupaikade kohta pärinevad suuresti just Natura moodustamise algusaegadest.

Hetkel on teada enam kui 12 000 ha metsaelupaika eramaadel ja kuna inventuurid käivad, siis Keskkonnaameti juhtivspetsialist Riina Kotter täpsustab, et numbriliselt võib see hektarite arv veel nii kasvada kui kahaneda, sest andmed elupaikade kohta pärinevad paljuski Natura 2000 võrgustiku moodustamise algusaegadest.

Ametnikud loodavad, et omanikud ei mõista ega vaidlusta

Jumalal sai kõrini, et eestlased nii mökud ja enda eest ei seisa. Ta mõtles, et teeb ühe väikese katse. Kutsus eestlased enda ette ja ütles: „Homme puuakse teid kõiki üles.“ Vaikus. Jumal kordab lauset. Ikkagi vaikus. Kolmandal korral jumal käratas: „Kas te ei saanud aru, et homme puuakse teid kõiki üles!?!“ Tagareast kostab arglik hääleke: „Kas nöör tuleb ise kaasa võtta või antakse…?“

Jaan Velström märgib, et inimestel on pelgus oma õiguste kaitsmise ees, kuid kuni sellest üle ei saada, siis jätkub hiiliv omandiõiguste piiramine. Tõsi, ka teema mõistmine on tihti keeruline. „Alandlikkus, et küll suured saksad teavad, on vesi piirangute veskile. Me oleme oma liikmete seas küsitlused teinud ja kui Keskkonnaamet ei soovi meiega kaasavalt suhelda, kuidas inimeste omandit hakatakse edaspidi piirama, siis on inimestel võimalik pöörduda kohtu poole. Kas seda tehakse üksikult või koondatult, on kokkuleppe küsimus. Lõpuks peaks jõudma selgusele, kuivõrd annab põhiseadust keerata ja pöörata või peaks see olema üheselt mõistetav.“

Kellelt on abi loota metsaomanikel?

Kohtu poole saaksid pöörduda ka erametsaomanikud, kelle metsad on tänase seisuga lukku keeratud. Eesti Erametsaliidu abiga ongi esimesed kohtuasjad algatatud. Tõsi, kuna piirangud on õiguslikult veel ajutised (metsade majandamine on seisatud esialgu 28 kuuks) esimeses kohtuastmes õigust metsaomanikele ei antud. Aga otsused on edasi kaevatud ja kohtulahingud jätkuvad.