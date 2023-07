Avatud talude päev 2023 | Virumaal ootavad Inglismaa suured hobused ja Metsiku Ida väikesed humalanested

Ta juttu vaatavad huviga pealt tõeliselt suured hobused, kes on inglise raskeveohobuse ehk shire tõugu.

„Mullu käinud Suure Hobuse talu uudistamas üle tuhande huvilise.“

„See hobune avaldab teile muljet nii oma suuruse kui ka iseloomuga. Kõik meie hobused on sõbralikud ja toredad,“ lubab Anastasia hobuaedikus, kus suured suksud tulevad kohe sõprust looma. Tema pere on hobuseid ja talu pidanud viimased neli aastat ja nad naudivad maaelu täiega. Just seda kogemust tahetakse ka külalistele pakkuda. Mullu käinud Suure hobuse talu uudistamas üle tuhande huvilise.

Sada pelargooni

Aga see pole hoopiski kõik. Laste lemmikud on hobutalus kindlasti kanad, kellest ühel on ka tibud. Nunnumeetri lööb see kindlasti lakke. Rääkimata imeilusasti puu otsas peesitavast kiisust.

Lillelemburitele on Anastasial uudistamiseks pakkuda ainulaadne pelargoonide kollektsioon. Kui maailmas teatakse umbes 250 pelargoonisorti, siis hobusetalu perenaine saab uhkustada umbes saja sordiga, mis kõik uudistajaid ootavad.

Tänavusel sauna-aastal on paslik ära märkida ka rehielamu eriline saun. See suitsusaun nimelt on ehitatud rehetoa nurka. Nii et kui rehi sai pekstud, oli kunagistel taluomanikel võimalik kohe saunatama asuda.

Metsiku Ida kiitus

Ida-Virumaa erilise külastuspaigana tõmbab tähelepanu Purtse pruulikoda, kus valmivad õlled on viimased kuus aastat olnud üks maakonna tuumakaid tunnusmärke.

Ja mitte üksnes eriliste käsitööõllede maitse poolest. Humalaneste reklaamimise stiil on kõike muud kui traditsiooniline.

„Me tõstame pudelid Metsiku Ida auks!“

Nimelt selline: „Purtse pruulikoda esitleb: käsitööõlu Metsikust Idast! See pole tõotatud maa. Meie mäed pole pudrust, vaid tuhast. Jõesängis ei voola piim, vaid kaevandustest imbunud reovesi. Meie miljonivaateks on suitsevad korstnad ja tuhamäed. Siin pole kullapalavikku, temperatuuri tõstab fosforiit. Meie luksuslimusiiniks on kaevandusrong ja pühapäeval peame piknikku tööstuspargis. Igaüks siia tulla ei julgegi. Aga kes julgeb, tahab üha tagasi. Sest teist sellist kohta oma metsikus ilus ja erilisuses Eestimaal polegi. Me tõstame pudelid Metsiku Ida auks!“