Kuidas luua aeda privaatsust

Taimeheki rajamine nõuab küll aega ja vaeva, et tulemus oleks kaunis, kuid see-eest on silmailu garanteeritud pikkadeks aastateks. Taimeheki rajamisel saab alati ka valida, millist vormi hekile soovitakse – kas pigem pügatud puude-põõsastega ühtlane sirge sein või hoopiski vabakujuline. Põnevaid variante on palju, need teevad iga taimeheki eriliseks. Näiteks hekki võib kombineerida ka mitme eri taimega.