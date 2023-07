Avatud talude päev 2023 | Raudale talus saab kuulata mesilaste suminat, imetleda lilli ja valmistada vahaküünlaid

Peretütar Elisabeth Hunt võtab meid fotograafiga lahkesti tervitades vastu. Perenaine Tiina Hunt on valmis kohe ekskursiooni tegema, et kõigest rääkida. Ta ei ela seal talus küll kohapeal, sest peab ka linnas tööl käima, aga ometi on talust näha ja perenaise jutust kuulda, et see pere teeb talus tööd südamega. Tegu on Tiina vanaisa endise taluga. Kui talu neile sai, tuli Tiinal ja tema abikaasal Anttil hakata õppima nullist mesindust, sest varem neil sellega kogemusi polnud, kuid vanaisa oli ikka mesilasi pidanud.