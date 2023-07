Avatud talude päev 2023 | Laari Hobutalus saab paitada nii hobuseid kui teisi loomi

Eemal kaasikus on rohkem suksusid, kes on eriti innukad inimeste lähedale tulema. Peremees Kristo hoiab käes kaussi, millest pakub neile süüa spetsiaalseid graanuleid, mis paistavad neile maitsevat. Paitan hobuseid ja samas püüan astuda mõned sammud eemale, et mitte igast küljest neist ümbritsetud olla.