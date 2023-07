Avatud talude päev 2023 | Sassi talus püüavad pilku nii väikesed, keskmised kui hiigelsuured linnud

Sassi talu peremees Innar Rohtsalu selgitab, et jaanalindudel on suured pered, kus isaslind ja kõik tema kaasad osalevad haudumisel: emased päeval ja isane öösel. „42 päeva on see pesitsusperiood ja kui tibud välja tulevad, siis ka kõik kasvatavad seda tibude seltskonda. Öeldakse, et kuskil paarkümmend muna võib pesas olla, aga nendel on üks kummaline komme – nad röövivad teistelt tibusid. Lõuna-Aafrikas on kõige rohkem nähtud 120 tibu ühe pere juures ehk siis see oli väga tugev pere, kes kõiki suutis kaitsta,“ räägib ta.