Avatud talude päev 2023 | Saksjaagu talus sai näha tibusid ja teada, kuidas köidetakse raamatuid

Näen ilusat õitsevat peenart, kus õitsevad lillades toonides lilled ja sumisevad mesilased. „See on laisa inimese peenar, tegin selle kolm aastat tagasi nii, et muru peale laotasin pappi ja siis mulda ja komposti. Eelmisel aastal oli ka juba päris muljetavaldav, aga sel aastal on tõesti tore,“ ütleb perenaine.