„Pean saama näidelda, muidu...“ Tuhanded Eesti inimesed mängivad töö kõrvalt filmides

Kuigi filmitegijad annavad endast parima, et võtteplats oleks kõigile turvaline, on Antonil „Maleva“ võtetelt meeles paar päris ehmatavat kogemust. Tänapäeval on Antoni sõnul filmide tegemine väga professionaalne ja turvaline, tookord oli aga nii, et langenud vabadusvõitlejad pidid lahinguväljal surnuna lamama ning Saksa ristirüütlid lõhkusid ainukesena veel püsti jäänud Vanemuise sõjakannelt. See oli suur ja kobakas puust koloss, mis pidi mingi hetk pikali kukkuma. Igatahes kukkus see nii, et oleks kindlasti ühe maaslamaja pea lömastanud, kui too poleks juhtumisi end veidi nihutanud. „Surnuna“ poleks ta tohtinud seda teha, aga õnneks tegi, muidu oleks ilmselt päriselt surma saanud.