Lemmelill on mõnes paigas lausa haruldus

Lemmelill on Eestis oma leviku põhjapiiril.

Eestis on maakondi, kus lemmelille üldse ei kasva, näiteks Valga-, Võru- ja Põlvamaal ning Ida-Virumaal. Ka Hiiumaa on levikukaardil puhta valge laik. Päris palju leiukohti jagub ka Põhja-Eestisse. Naabrite juures Saaremaal ja Lääne-Eestis on peaaegu kõik taimeatlase levikuruudud täidetud, kuid mu kodusaarel ümmargune null.