Unistus kurkide ja tomatite kuningriigist

Fleuri kohta öeldakse, et tema ongi see maailmarändurist kokk, kes oma reisidelt maailma eri paigust kaasa toonud ideid, neid edasi arendanud ja lisanud ka mälestused lapsepõlvest, kus kõike tuli ise kasvatada ja talveks sisse teha. Sealt ka arvamus, et toit toob inimesed kokku. Teadmistele ja kogemustele lisab Fleur Eesti tooraine ja tulemus on igati hea. Konkurssidel on tema hoidised auhindu saanud. „See motiveerib ja paneb pea tööle, et leida edasi põnevaid maitseid,“ ütleb ta.