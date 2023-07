„Pole neid musti siia vaja, mingu p...sse!“ Uus seadus roppu räuskajat ei suukorvista

„Näiteks kui kutsud üles vägivallale puuetega inimeste vastu, reaalselt kellegi elu või tervis satubki ohtu ja on ka tuvastatud, et nii läks just sinu üleskutse tõttu, siis praegu saab sellise üleskutse eest teha trahvi sama palju kui mõne raskema liiklusrikkumise eest,“ selgitab Kärner. „Meie põhiseadus küll ütleb, et vihkamisele ja vägivallale õhutamine on keelatud ja karistatav, aga riigil peab olema võimekus reageerida karistusõiguslikult kõige raskematel juhtudel, kus vaenu õhutatakse. Muidugi ei käi siia alla mingid jaburdused, kus keegi kirjutab kuskile mõne idiootse kommentaari.“