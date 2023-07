KÕPLAHÕIMLASED '23 | Taimede väetamine pole pooltki nii lihtne! Vandumist oli omajagu

Teadlane sõnas, et meie savisel maal on raske moodne olla ja orgaaniliste väetistega katsetada – minge poodi ja ostke lämmastikurikast mineraalväetist ning kastke sellega oma taimi. Poodi me siis suundusimegi, kuid leti ette jõudes viskas pildi silme eest ootamatult kirjuks.