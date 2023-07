Põllumeeste kliimasõbralikkust hakkab hindama rohefoor

Nimelt nõuab Euroopa Komisjoni algatatud rohereform, et kasvhoonegaaside heiteid tuleb 2030. aastaks vähendada 24 protsenti. Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets selgitas, et Eestimaal on KHG heites põllumajanduse osakaal praegu ainult kümnendik, energeetikast osakaal on seevastu pool ja transpordisektoril 15,1 protsenti. Aga kuidas saaste vähendamise kohustus valdkonniti jaguneb, see pole veel selge.

„Kuidas me süsiniku kokkuhoiu saavutame?“ küsis Kasemets ja selgitas, et kohe ei hakata midagi ära keelama või vähendama. Ta lubas, et esmalt tuleb arutada koos sektorite, ettevõtjate ja huvigruppidega, kuidas süsiniku kokkuhoiuga edasi minna.

Kantsler rõhutas, et Eestis ei hakata mingil juhul võtma kasutusele nii radikaalseid meetmeid nagu Hollandis ja Belgias, kus oluliselt vähendatakse piimakarju ja põllumajandusmaid, et seeläbi rohepöörde eesmärke saavutada.

Põllumajandus saastab üha vähem

Agrone OÜ tegevjuht Margus Muld küsis, et kui põllumajandus annab Eesti KHG heitest kümnendiku, siis miks ei ole läbirääkimiste laua taha veel põllumehi kaasatud. Muld avaldas lootust, et Eestile pandud KHG heite vähendamise nõuetes langeb põllumeeste osaks samuti vaid kümnendik nõudest.

„Loodan, et see kohustus jaguneb ka meile samas määras, kui on heide, vastasel juhul läheb meil ülikeeruliseks,“ rõhutas Margus Muld.

Töötame praegu välja rohefoori, mis peaks ettevõttele andma hinnangu, kas ta on keskkonna mõttes jätkusuutlik või mitte. Madis Pärtel

Agrone tegevjuht tõi esile, et võrreldes 1990. aastaga on põllumajandus Eestis üha keskkonnasõbralikumaks muutunud, sest tunduvalt on vähenenud nii loomade arv kui ka põllumaa pind. 1990. aastal oli meil 1,35 miljonit hektarit põllumajanduslikku maad, nüüd on umbes miljon hektarit. Piimalehmi oli 1990. aastal umbes 300 000, nüüd aga 83 000.

Pigem näevad põllumehed probleemina, et Eesti põllumajandus on olnud liialt tubli, liialt eesrindlik ja nüüd lajatatakse neil nõuetega täiel määral. Oleksime olnud suuremad saastajad nagu mitmes teises ELi riigis, oleks nüüd rohenõudeid hoopis lihtsam täita, märkis Muld.

Pikisilmi oodatakse kliimaseadust