Aatomipommi isa piinad: minust on saanud surm

Mida see siis tähendab, nolanlik, küsivad need, kes Nolani filme vaadanud pole. Mina, muide, varem ei ole, isegi seda kuulsat Tallinnas filmitud „Tenetit“ mitte, ja ei osanud midagi nagu arvata ka. Nolanlik tähendab asjatundlike inimeste sõnul aga seda, et režissöör Christopher Nolani tehtud filmides on muusika alati vali, efektid vägevad, tehniliselt veatu, näitlejad ülikõvad, ja kogu aeg on hull action.