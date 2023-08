Galicia on kõige koledamate ja ka ihaldatumate mereandide kodumaa

Galicias serveeritavad mereannid on osaliselt nii erilised, et neid Kesk-Euroopa restoranide menüüdes vaevalt leiab. Lisaks krabidele, krevettidele ja austritele leidub siin ka kammkarpe, piklikke kaun- ehk habemenoakarpe, sinimerekarpe, südakarpe, veenuskarpe. Viimased on väikesed ja südamekujulised, nende õrn portselanivärv on helendav. Maitselt on nad kergelt pähklised ja neid keedetakse valges veinis nagu sinimerekarpegi. Serveerimisel tuuakse nad lauale võrgus, millesse lõigatakse kääridega ava ning sealt võetakse karbid välja ja kastetakse enne suhupistmist kastmesse.