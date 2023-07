Parim noor naisteadlane valis koos vennaga farmitöö

Nüüdseks on ehitusinsener Lauri Kõressaare käe all farmikompleksi järk-järgult kogu aeg laiendatud ja uuendatud. 2018. aastal ehitati lüpsilauda laiendus ja uus poegimislaut, rajati silohoidlaid. Tänavu valmis vedelsõnnikuhoidla ja poegimislauda laiendus.

Ehitused ja tehnika on oma õlule võtnud Tõntso Agro teine omanik, Triinu vend Lauri Kõressaar – tal on taskus ehitusinseneri magistrikraad Eesti Maaülikoolist, kus on tudeerinud maaehitust. Ka Lauri on rajanud oma pere kodu Valgamaale, kus samuti väike tütar kasvamas.

Praegu on tegus teadlane küll emapuhkusel ja kasvatab Valgamaa kodus kaheaastast tütart, aga igapäevaselt on ta tegutsenud Tartu Ülikoolis bioinformaatika teadurina, olles paar päeva nädalas Tartus teadusasutuses kohapeal. Teine töökoht on Triinu Kõressaarel Tõntso Agro piimafarmis, kus vastutab loomakasvatuse eest.

„Ükskõik mis konsulent lauta tuli, ütles, et see silo ei torgi ju, pane heina juurde,“ kritiseeris Lauri, et osa Eesti konsulente oli kui ühest koolkonnast, teised aga firmadega seotud ja tahtsid oma toodet müüa. Nii leidsidki nad sobiva sõltumatu nõuandeteenuse Taanist.

Parimaks naisteadlaseks valitud Triinu Kõressaar on väga põhjalik olnud ka oma loomade pidamis- ja söötmistingimuste osas. Söödaratsioone koostades kasutavad Kõressaared Põhjamaade üht parimat söödaratsioonide koostamise programmi NorFor, mis on loodud Nordic Feed Evaluation Systemi raames. Nad on saanud ka otsest nõu ja abi Taani teenekalt söötmisnõustajalt Jens Ole Christiansenilt.

Loomasööda nappus pitsitab ekstreemsete ilmolude tõttu ka Tõntso Agrot. Siinsed põllud said pärast lume sulamist esimese suurema vihma alles jaanipäeval. Ka rikkusid taimekasvu kevadised öökülmad, samas mais kasvas uuesti elujõuliseks. Esimesest niitest sai Tõntso Agro vaid 25% vajalikust söödast, nii tuligi 100 hektarit suviotra teha nüüd tervikkoristusena siloks. Nüüd loodavad Kõressaared peamiselt kolmandale niitele, plaanis on teha tänavu viis niidet.

Lehmi lüpstakse kaks korda päevas 28kohalisel GEA karussell-lüpsiplatsil. Piima saadavad noored läbi kohaliku toorpiima varuja Elpa i.e. osaühingu otse Rokiškio juustutehasesse Leetu ja on Elpaga sõlmitud lepinguga üldiselt rahul. Piima hind on Tõntso Agro OÜ-l fikseeritud läbi ELi keskmise piima hinna.

„Me tahtsime saada natuke uuenduslikku vaadet farmimajandusele, nüüd on tänu taanlaste söötmisnõuannetele tõusnud meie piimakarja väljalüps tunduvalt, lisaks on paranenud ka karja tervis ja oluliselt vähenenud poegimisjärgsed probleemid,“ tunnustas ka Triinu. Lisades, et loomulikult küsivad nad vajadusel nõu ka kohalikelt kogenud konsulentidelt, tunnustades PÜ Kevili nõustajaid.

Ka põldudel toimetavad Kõressaared isepäiselt oma asjadega.

„Kui nõuandeid on vaja, siis küsime otse Taanist,“ tõi Lauri esile, et tänavu on nad võtnud appi taanlasest taimekasvatuskonsulendi, kes nõustab nii neid kui ka nende firma noort agarat agronoomi. Muudetakse viljavaheldust, kasvatatakse erinevaid kultuure. Loomasöödana on selles farmis üha suurem osakaal maisisilol ja tulevikus ka hernel, mis Eesti keerulise kliima juures osutuvad kõige sobivamateks söödakultuurideks. Ettevõte harib maad 1600 hektaril, kasvatakse nisu, otra, rapsi, lisaks maisi, hernest, osa on rohumaad.

„Mulle loomad väga meeldivad ja oma ettevõttes toimetades on vabadus otsustada ka suurem,“ on Triinu Kõressaar oma praeguste toimetustega rahul.

„Oleme oma ideede ja teadmistega selle ettevõtte üles ehitanud, see on meie eneseteostus. Ja kui kõik toimib – põllud on ilusad, loomad terved, tehnika töötab –, siis oleme rahul,“ lisas Lauri Kõressaar.