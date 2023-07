LUGEJA KÜSIB | Kas mürki pritsiv traktor on kõrvalseisjale ohtlik?

Kõiki reegleid järgiv pritsimine ei ole põllu läheduses elavatele ja viibivatele inimestele ohtlik. Suur vastutus lasub seejuures tööde teostajal, aga oluline on ka inimeste enda käitumine. Tuleb meeles pidada, et põllumajanduslik tootmismaa ei ole avalik koht ja kõrvalisel inimesel pole vajadust seal viibida. Põllumehe loata ei tohi rinnuni rapsis pilte teha ega lasta lastel põllul mängida. Halbade juhuste kokkulangemisel võib järgneda ebameeldiv tervisekahjustus.

Ohutus ennekõike

Õige kasutuse puhul saavad nii põllumees kui ka ümbritsevad elanikud olla kindlad taimekaitsetööde ohutuses. Turule lubatakse vaid selliseid taimekaitsevahendid, mis on läbinud ettevaatusprintsiibil põhineva riskihindamise. See on tehtud arvestatava ohutusvaruga, kuid siiski tasub meeles pidada, et selle aluseks on konkreetsed kasutustingimused ja asjaolu, et põllumajanduslik tootmismaa ei ole avalik koht. Seega, nii väärkasutuse kui ka elementaarsete ohutusnõuete eiramise puhul kaotab eelnev riskihindamine oma mõtte. Kõik Eestis lubatavad taimekaitsevahendid leiab PTA registrist.