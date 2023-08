Õdede jalutuskäikudest sai alguse suur kogukonnafestival: „Kohanemisest räägitakse kuritegelikult vähe!“

„Tagantjärele saad aru, et ikkagi oli selline kurb aeg, aga toona oli väga kiire ja siis ei pannud ise tähele,“ ütleb Piia. Olenemata vaid kaheaastasest vanusevahest varem nii tihedalt läbi ei käidud ja aega napib nüüdki, mistõttu päris igal nädalal mõnel matkarajal või metsateel kohtuda ei õnnestu.

„Ema ütles alati, et esimesel jaanuaril peab inimene tegema neid asju, mis ta terve aasta jooksul teha tahab ja et see on väga tähtis!“ räägib Piia, kirjeldades, kuidas kinnistati harjumust käia koos jalutamas.

Nüüd on sellest 1. jaanuarist möödas juba üle seitsme aasta.

Küsimuse peale, et kas kuupäevamaagiasse uskumine pole kaasprofessori jaoks nagu seapõrna pealt ilma ennustamine, vastab Piia kerge muigega, et küsimus on rohkem otsustamises: „Ei ole päriselt nii, et asjad lihtsalt juhtuvad. Palju sellest, mis meiega elus juhtub, sõltub sellest, mida me ise otsustame.“

Ühine huvi looduse vastu sai alguse lapseeas

„Me käisime loodusesõprade kokkutulekutel. Papa vedas meid igale poole,“ vastab Kaja pikemalt mõtlemata küsimusele nende esimestest ühistest mälestustest seoses armastusega looduse vastu. „Olime siis umbes algklasside lapsed.“

Piia täiendab, et tegu oli Eesti Looduskaitse Seltsi korraldatud üritustega, mis toona olid ääretult menukad. Praegu on selts aga vähem märgatav: „Looduskaitse selts on mingil määral olemas, aga nagu paljud seda liiki organisatsioonid on see vananenud, sest noori ei astu liikmeks.“

„Me elame väga merkantiilses maailmas,“ märgib Piia.

„Tänapäeval me näeme, kuidas kõik asjad on muutunud projekti- ja tasupõhiseks. Sellist üldist oma vabatahtliku tööga panustamist ühiskonda näeb vähem,“ arutleb ta põhjuste üle, miks seltsiline tegevus on Eestis vähenenud. Samuti leiab ta, et noored tahavad ise üksi silma paista, mõistmata, et koos suudetakse siiski rohkem.

Kliimateemalisi kajastusi on piisavalt, aga neisse ei süveneta