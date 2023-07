Viinaralli suund muutus: soomlased tormavad alkoholijahile Eesti asemel Rootsi

Piiriäärses Haparandas, rootsi kõige idapoolsemas linnas on krooni kukkumist eriti hästi näha, tsiteerib soomlaste Iltalehti omakorda rootsi lehte Dagens Nyheter, kus edastatakse, et Rootsist on saanud uus Eesti ja Haparandast Tallinn – just siin linnas on soomlaste alkoralli elavam kui iial varem nähtud.