Adžaaria imelises Gruusias on puhkajate paradiis: „Ööõhk Batumis on pehme nagu samet“

Ööõhk Batumis on pehme nagu samet. Sellises sumedas ja magusalt lõhnavas suveöös on võimatu magada. Seda enam et seitsme kilomeetri pikkusel rannapromenaadil keeb elu kogu öö. Veel kella ühe ajal öösel tiirutavad karussellid, millel kilkavad koolieelikud; nende vanemad mängivad rannavollet, sõidavad jalgrattaga või jalutavad niisama. Iga paarisaja meetri järel leiab ööklubi, milles mürtsuv muusika tõmbab ligi ja tekitab tahtmist sellesse rütmimaagiasse sukelduda.