Kolm nõuannet riidekapi valimiseks

Tihti jäävad inimesed riidekapi ostmisel hätta sellega, et nad ei tea, kust alustada ja kuidas leida lahendus, mille puhul on hind ja vajadused kooskõlas. Sageli valitakse liiga väike mööbliese kartuses, et suur kapp võtab kogu toa enda alla. Aga tegelikult juhtub just vastupidine – hoiuruumi nappus tekitab ruumis korralagedust.