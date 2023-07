Suvi, värsked marjad ja köögiviljad on turgudele elu tagasi toonud. Aga kuhu küll on kadunud kala? Räim, lest, angerjas, latikas ja mis kõik veel. Peenematest liikidest rääkimata. Nii jahutatult kui suitsutatult. Vastavalt hooajale. Eesti on ju mereriik ning ka siseveekogudel kalastatakse usinalt.