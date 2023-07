Põlvamaal avastati seakatk 9000 loomaga farmist

„Rakvere Farmide seakasvatussüsteemis kehtivad karmid bioohutusnõuded ja ohutusjuhendid,“ kinnitas Kirsberg. Põlvamaal asuvas Lutsu seafarmis on kõik ettevaatusabinõud täidetud – farm on tarastatud, farmis on statsionaarne desovann nii teenindavale transpordile kui ka töötajatele, täidetud on kõik farmisisesed ranged bioohutusmeetmed ning lisaks peavad kõik töötajad farmi sisenemisel ja väljumisel käima duši all ja saunas, vahetama riided ja veel kord desinfitseerima enda jalad ja käed. „Teeme kõik endast oleneva, et tavapärane töökorraldus jätkuks ja kõik tarned saaks täidetud,“ lisas Kirsberg.