FOTOD KATKUFARMIST | 9000 sea hukkamise eel tehakse veel viimaseid analüüse

Kohalik elanik Anu, kelle elukoht on linnulennult Lutsu seafarmile lähemal kui 2 kilomeetrit, ütles, et on 13 aastat seal elanud, ei ole oma kodu juures kunagi tundnud lõhna ega kuulnud hääli, mis viitaksid farmile. Kunagi ei ole sead neid seganud ja ka praegune olukord neid ei mõjuta.

Teine elanik David ütles, et ta ei taju, et nüüd kuidagi Põlvas ohtlikum oleks. Teda see olukord ei mõjuta, aga tema isa peab Põlva lähedal sigu. Ta on küll väikeseapidaja, kes kasvatab loomi oma tarbeks ja tal on neid 4-5, aga eelmise suure seakatku laine ajal tuli ka tal loomad hukata. David arvab, et nüüd äkki käiakse ka tema sigu rohkem kontrollimas, aga kuna tegu on siiski väga väikse seakasvatusega, siis ei ole asi nii kriitiline.