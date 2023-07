Kõneisik: poelettidelt seakatku juhtumi tõttu Rakvere tooted ei kao

AS Rakvere farmide algtootmise ja loomade varumise direktori Priit Dreimanni on Lutsu farmi jaoks järgmised sammud, et kui kõik operatiivsed toimingud on tehtud ja karantiiniperioodid üle elatud, siis sügisest viivad nad sisse uued loomad. „Haiguse farmi pääsemisest ei ole hetkel midagi teada, täna on majas viroloogid koos järelvalveametnikega, nad kaardistavad seal ja loodetavasti me saame vastuse,“ ütles ta.